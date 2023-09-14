SON DAKİKA HABERİ: Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

SON DAKİKA HABERİ: CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Bunlara gereken dersi verme mükellefiyetimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Bunlara gereken dersi verme mükellefiyetimiz var

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Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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