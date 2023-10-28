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Silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu: Bin 858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu: Bin 858 gözaltı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mercek operasyonlarında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ile 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 1858 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından 76 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında İstanbul'da 285 tabanca, 9 uzun namlulu tüfek, Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek, İzmir'de 82 tabanca, Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek, Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda İstanbul'da 358, Adana'da 272, İzmir'de 91, Diyarbakır'da 71, Bursa'da 74, Mersin'de 70 şüpheli yakalandı.

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