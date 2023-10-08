SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün 6 hedefi imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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