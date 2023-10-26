SON DAKİKA HABERİ: Türkmenistan lideri Ankara'da: 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Berdimuhammedov ve heyetini Türkiye’de görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu ziyaret aziz kardeşimin devlet başkanı olarak Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor. Bugün ki görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçheleriyle değerlendirdik, iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

‘KARŞILIKLI OLARAK GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK’



Erdoğan, enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ’ler, çevre, metroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını aktararak, "Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bildiğiniz üzere bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan’da ikili, gerekse de Azerbaycan’ın dahli ile iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

