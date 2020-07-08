SON DAKİKA HABERİ: Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

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Van Gölü'nde vatan teknenin yeri tespit edildi.

Konuyla ilgili Van Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır" denildi.

13 CENAZEYE ULAŞILDI

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.



Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Yapılan çalışmalarda şu ana kada 13 cenazeye ulaşıldı.