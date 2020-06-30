SON DAKİKA HABERİ: Van Valiliği: Kayıp tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberi! Van Valiliği tarafından 27 Haziran Cumartesi günü saat 22:00 sıralarında Van Gölü'ne açılan ardından haber alınamayan tekneye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır.



Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.



Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir.



Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...