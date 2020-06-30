SON DAKİKA HABERİ: Van Valiliği: Kayıp tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı

SON DAKİKA HABERİ: Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van Gölü'ndeki kayıp tekneyi aramada yabancı uyruklu beş kişinin cesedine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

30.06.2020 - 18:31 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 18:38

SON DAKİKA HABERİ: Van Valiliği: Kayıp tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı

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Son dakika haberi! Van Valiliği tarafından 27 Haziran Cumartesi günü saat 22:00 sıralarında Van Gölü'ne açılan ardından haber alınamayan tekneye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır.

Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.

Bölgede,  havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir.

Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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