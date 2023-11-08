SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay'dan Can Atalay için ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi! Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.
Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aldığı bu kararla, bir ilke imza attı.
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