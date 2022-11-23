SON DAKİKA HABERİ: "Yeni deprem bekleniyor" paylaşımlarına soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce depreminin ardından yeni bir deprem beklendiği yönünde sosyal medyada yapılan dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, "Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: "Yeni deprem bekleniyor" paylaşımlarına soruşturma

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