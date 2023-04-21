SON DAKİKA HABERİ: YSK "Millet İttifakı protokolünün iptali" istemini reddetti

Son dakika haberi! AK Parti, "Millet İttifakı'nın oy pusulasından çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, "Millet İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuş olduğu ittifak protokolünde 6 siyasi partinin yer aldığı, oy pusulasındaki yerlerinin tespitine istinaden ittifak ve ittifak içerisindeki siyasi partiler için ayrı ayrı kura işlemi yapıldığı, ancak ittifak içerisindeki 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı seçim çevrelerinde aday listesi sunmadığı, buna rağmen ittifak protokolünü değiştirmeye yönelik herhangi bir ek protokol sunmadıkları, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokolün bulunduğu gerekçeleriyle oy pusulalarında Millet İttifakı ibaresi bulunmaması, her siyasi partiye müstakil olarak yer verilmesi, ayrıca baraj hesaplamasının da her bir siyasi parti için ayrı ayrı yapılmalı" denildi.

Başvuruyu değerlendiren YSK'nın kararında, Millet İttifakı'nın devam ettiği ve ittifak protokolünün iptalinin söz konusu olmayacağı vurgulandı. Kararda ayrıca, herhangi bir seçim bölgesinde ittifaka siyasi partilerden sadece birisinin seçime katılması halinde, oy pusulasında ittifak unvanının kullanılamayacağı ve ülke barajı hesabında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının esas alınacağı belirtildi.