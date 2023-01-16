Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

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Ukrayna’dan İstanbul’a seyi̇r hali̇ndeyken Boğaz'a gi̇rdi̇kten sonra karaya oturan yük gemi̇si̇ni̇n kurtarılmasına çalışılıyor.



Kurtarma çalışmaları nedeniyle Boğaz trafi̇ği̇ geçi̇ci̇ olarak askıya alındı.

Kıyı Emni̇yeti̇ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır." denildi.