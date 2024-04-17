Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itirazları görüşmeye devam ediyor.



Kurul bugün CHP’nin Hatay, İYİ Parti’nin ise Ordu’daki seçimlere ilişkin yaptığı başvuruları ele aldı.

YSK her iki başvuruyu da reddetti.

Böylece Hatay ve Ordu’da 31 Mart seçimlerinin yenilenmemesine hükmedildi.

Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.



Samsun’da ise AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. Güler’i yüzde 36,53 oy oranıyla İYİ Parti adayı Enver Yılmaz takip etmişti.

ARDAHAN VE İSKENDERUN İLÇELERİ İÇİN DE RET



Kurul ayrıca AK Parti’nin Ardahan, CHP’nin de Hatay’ın İskenderun ilçelerindeki itirazlarını da görüştü.



Bu itirazlarda YSK tarafından reddedildi.