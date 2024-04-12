SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu'ndan Ordu kararı

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi. Ordu’daki belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 puanla birinci sırada tamamlamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu'ndan Ordu kararı
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Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (), İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itiraz hakkında kararını verdi.

İYİ Parti, ’da seçimin iptali ve yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu görüşen YSK, olağanüstü itirazı reddetti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Ordu’da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.

İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

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