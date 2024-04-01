Ordu Seçim Sonuçları 2024: Ordu Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Ordu İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Ordu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Açılan Sandık: % 100
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Hilmi Güler 177 bin 441, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz 160 bin 479 oy aldı.
MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?
Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Güler, aynı üniversiteden mastır ve doktora derecelerini aldı.
1976'da Türk Uçak Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) giren Güler, Grup Başkanı olarak çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde çalıştı.
Ereğli Demir Çelik AŞ Yönetim Kurulunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yöneticilik kademelerinde bulunan Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalışan Güler, kurucu üyesi olduğu AK Parti'de MKYK üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçilen Güler, 58, 59. ve 60. hükümetlerde 2002-2009 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Güler, daha sonra TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yapan Güler, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
AK Parti'nin adayı Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.
Ordu İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Ordu seçim sonuçları, Ordu ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Ordu YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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