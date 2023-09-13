SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük

SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük
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Son dakika haberi! Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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