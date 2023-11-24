SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'taki batan gemiden bir acı haber daha

Son dakika haberi! Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında 6. güne girildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kayıp mürettebattan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:



"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."



2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI



Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken, en son dün 72 yaşındaki usta gemici İsmail Kaptan olduğu tespit edilmişti. 20 Kasım’da geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.