SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde "Çember-8 Operasyonları": 4 bin 951 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-8 Operasyonları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, son 4 günde 4 bin 951 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan 55 şüphelinin Çember-8 Operasyonlarında yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi." dedi.



Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." mesajını da paylaştı.