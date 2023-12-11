SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde "Çember-8 Operasyonları": 4 bin 951 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-8 Operasyonları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, son 4 günde 4 bin 951 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan 55 şüphelinin Çember-8 Operasyonlarında yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi." dedi.
Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." mesajını da paylaştı.
Son 4️⃣ gün içinde 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4️⃣.9️⃣5️⃣1️⃣ firari yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz.… pic.twitter.com/do6bmUc3px
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