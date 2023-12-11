SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde "Çember-8 Operasyonları": 4 bin 951 firari yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şüphelilere yönelik "Çember-8 Operasyonları"nın gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, arama kaydı bulunan 4 bin 951 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde "Çember-8 Operasyonları": 4 bin 951 firari yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen  "Çember-8 Operasyonları"na ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Yerlikaya, son 4 günde 4 bin 951 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan 55 şüphelinin Çember-8 Operasyonlarında yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi." dedi.

Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." mesajını da paylaştı.

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