SON DAKİKA HABERİ: ABD F-16'ları, Türk İHA'sını düşürdü

Son dakika haberi!ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürdü.

İki ABD’li yetkili Reuters’e verdiği demeçte, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye'deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD’nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Konuya ilişkin resmi açıklama Pentagon'dan geldi.

Türk insansız hava aracının ABD'nin yasakladığı bölgede olduğu öne sürülen açıklamada, "Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki." ifadeleri yer aldı.

BAKAN GÜLER ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü.

Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından, Türkiye’nin DAEŞ'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi.



Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN IRAK VE SURİYE'YE BAŞLATTIĞI OPERASYON



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Suriye'de operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alınmıştı.

Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı hedeflerin imha edildiği görüntüler de yayınlanmıştı.



İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişiminin ardından ilk etapta Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vurulmuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının düzenlediği 3 hava harekatında 58 hedef başarıyla imha edilmişti.