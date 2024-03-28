SON DAKİKA HABERİ: ABD heyeti Ankara’ya geliyor

Son dakika haberi! ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte yarın Ankara’ya geliyor.



Komite, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek.



Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili askeri ilişkiler ve terörle mücadelede iş birliği önemli gündem başlıkları olacak.



Yarın yapılacak görüşmede ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye devam ettirdiği destek ve bunun yanı sıra F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ve aynı zamanda kongre onayında bekleyen Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı silah ve savunma sistemlerine ilişkin süreçler de bu komitenin Bakan Güler’le yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklar arasına olacak.



HEYET AKAR'LA DA GÖRÜŞECEK



Heyetin Ankara’daki tek teması Güler’le olmayacak. Heyet aynı zamanda TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la da sabah saatlerinde bir görüşme yapacak.