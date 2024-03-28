SON DAKİKA HABERİ: ABD heyeti Ankara’ya geliyor

Son dakika haberi! ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte yarın Ankara’ya geliyor.
Komite, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili askeri ilişkiler ve terörle mücadelede iş birliği önemli gündem başlıkları olacak.
Yarın yapılacak görüşmede ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye devam ettirdiği destek ve bunun yanı sıra F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ve aynı zamanda kongre onayında bekleyen Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı silah ve savunma sistemlerine ilişkin süreçler de bu komitenin Bakan Güler’le yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklar arasına olacak.
HEYET AKAR'LA DA GÖRÜŞECEK
Heyetin Ankara’daki tek teması Güler’le olmayacak. Heyet aynı zamanda TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la da sabah saatlerinde bir görüşme yapacak.
38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün aynı zamanda basın bilgilendirme toplantısı da vardı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 268’i Irak’ın kuzeyinde, 378’i ise Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 646’ya ulaştığını söyledi.
Tuğamiral Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktardı.
İZMİR LİMANI’NI ZİYARET EDEN YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ
Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan NATO görevi kapsamında İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarını sorusu üzerine, "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." cevabını verdi.
Kaynaklar ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasına ilişkin şunları aktardı:
"Yavuz sınıfı fırkateynlerden TCG Yavuz ve TCG Fatih'in (FFGH), Doğan sınıfı hücumbotlardan TCG Tayfun ve TCG Volkan'ın (PGFG), Engin sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG Edremit'in (MHC) ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekat etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan 'AG' olarak belirlenmiştir."
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