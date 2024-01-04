SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ikinci Can Atalay kararı ile kamuda torpil iddiasına ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç Yargıtay’ın kararı için, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM’de.” dedi. Kamuda torpil iddiasını ise reddeden Bakan Tunç, kendileri için tek kriterin liyakat olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” diyerek yanıt verdi.

Milletvekilleri, bakan yardımcıları ve bakanlara çeşitli talepler gelebileceğini söyleyen Bakan Tunç, “Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir.” şeklinde konuştu.

CAN ATALAY KARARI

Bakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu.

“İki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın vermis olduğu karar.” diyen Bakan Tunç, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM’de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.” şeklinde konuştu.

MOSSAD’A YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakan Tunç, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’a yönelik yapılan operasyona ilişkin soruyu da yanıtladı.

Casusluk soruşturmalarının yeni olmadığını söyleyen Bakan Tunç, şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Hakkında işlem yapılan kişi sayısının 100’ü geçtiğini belirten Bakan Tunç, 12 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu söyledi.

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