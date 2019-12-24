SON DAKİKA HABERİ: Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi! Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.



Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.



Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.



Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.



Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.