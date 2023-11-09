SON DAKİKA HABERİ: AK Parti’de yerel seçimler için adaylık süreci başladı

Son dakika haberi! Yerel seçimler yaklaşıyor. AK Parti’de yerel seçimler için adaylık süreci başladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, belediye başkanlığı için adaylık başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını açıkladı.



Ön başvurunun dijital ortamda alınacağını söyleyen Yavuz, sonrasında aday formunun sıcak imzalı şekilde partiye teslim edilmesi gerektiğini anlattı.

AİDAT YOK, GAZZE'YE BAĞIŞ VAR



Yavuz, AK Parti’nin bu seçimde adaylık aidatı almacağını, bunun yerine Gazze’ye bağış toplanacağını söyledi.



“Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak.” diyen Yavuz, “Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.” şeklinde konuştu.

MECVUT VEKİLLER BAŞVURU YAPAMACAK

Yavuz, AK Parti’nin mevcut milletvekillerinin, kendilerine görev verilmediği sürece aday adaylığı için başvuruda bulunamayacağını açıkladı.



Yavuz, “Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız.” diye konuştu.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 17 KASIM



AK Parti’de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları 17 Kasım’a kadar devam edecek.

Meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlarken, bu süreç de 3 Aralık’a kadar sürecek.