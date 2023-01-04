SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşına "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez" bulduklarını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.

Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "

Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

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