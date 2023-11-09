SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Son dakika haberi! Türkiye, Gazze’deki yaralıların tedavi edilebilmesi için girişimlerini sürdürüyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımlar ve Mısır'da kurulması planlanan sahra hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki yaralıların tedavisi için Mısır'a gönderilecek sahra hastaneleri ele alındı.



22 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Mısır'a giden bakanlık yetkilileri ve uzman doktorlardan oluşan 20 kişilik heyetin ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatan Bakan Koca, "Yoğun temaslarımıza rağmen, planladığımız hizmetleri, hayata geçirebildiğimizi söyleyemiyorum." dedi.

"ÇABALARIMIZ YETERLİ OLMADI"



Sahra hastaneleri için ilk günden bu yana Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde olduklarının altını çizen Bakan Koca, "Çabalarımız yeterli olmadı." diye konuştu.



Dün akşam İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğünü dile getiren Koca, şiddetin her türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiğinin altını da çizdi.

"TÜRKİYE'YE GETİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"



Koca, "Hastalarının tedavilerinin devam edememesi çocuklar üzerindeki hassasiyeti ifade ettim. En kısa sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız." dedi.



Öte yandan Koca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştıracaklarını belirtti.