SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

ntv.com.tr 16.03.2021 - 19:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.
Bakan Koca açıklamada, ''En çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım'' ifadelerine yer verildi.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım. pic.twitter.com/ymqzrUlEfV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021