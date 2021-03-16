SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 19:29

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

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İl il vaka sayılarında son durum

İl il vaka sayılarında son durum

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Bakan Koca açıklamada, ''En çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım'' ifadelerine yer verildi. 

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