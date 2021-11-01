SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan 'okullar kapanabilir' iddiasına açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.

Haberler 01.11.2021 - 09:38 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 09:51

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan 'okullar kapanabilir' iddiasına açıklama

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullar kapanabilir' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...