SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan 'okullar kapanabilir' iddiasına açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullar kapanabilir' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz."

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021