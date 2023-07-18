SON DAKİKA HABERİ: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

İstanbul'da bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Hastanenin 4. katında bulunan elektrik odasından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Odada çıkan yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur." ifadeleri yer aldı.