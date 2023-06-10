SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesin'de 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - 1

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