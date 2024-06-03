Yarın hava nasıl olacak? 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. İşte, 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik ve Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 HAZİRAN TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri - 1

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