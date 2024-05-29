SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında konuştu. Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?” sorusuna, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok.” yanıtını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret açıklaması
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını söyledi.

ANA MADDESİ YENİ ANAYASA OLACAK

Edinilen bilgiye göre özel kalemler arasında bir randevulaşma trafiği yaşandı. Ancak her iki liderin yoğun gündemi nedeniyle net bir tarih belirlenemedi.

Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.

"DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok.” dedi.

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