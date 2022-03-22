SON DAKİKA HABERİ:Erdoğan-Rutte ortak açıklama

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileri, küresel konularda fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna-Rusya konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdik.

Rusya-Ukrayna krizinde net bir tutum takındık. Sağ duyu çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesini istedik. Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz.

Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık. İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.

Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakerelerini açmasını Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

(NATO Liderler Zirvesi) Dayanışmayı tam manada ortaya koymamız gerekiyor.

Hollanda Başbakanı rutte'nin açıklamalarından satır başları;

Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik öneme haizdir.

İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bölgesel barış ve istikrara büyük bir darbedir. Mariupol'da yapılan bombardıman ve bunun sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı yoktur.

Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum

Montrö Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye çözüm için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi.