SON DAKİKA HABERİ: Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

