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SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay
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Son dakika haberi! Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapmış, terörle mücadelede destek şartıyla onay vereceğini imza altına almıştı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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