SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Açıklama, bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.



Bakanlık açıklamasında, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!” ifadelerine yer verildi.

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