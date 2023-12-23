SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama, bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!” ifadelerine yer verildi.

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