SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlandı: Fetullah Gülen dahil 10 kişiye dava

SON DAKİKA HABERİ: Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede FETÖ elebaşı Gülen, firari emekli albay Göktaş ile diğer şüpheliler, tasarlayarak öldürme, suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği ile suçlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlandı: Fetullah Gülen dahil 10 kişiye dava

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