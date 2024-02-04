SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu | Polis helikopteri düştü: 2 şehit

Son dakika haberi! Kaza dün gece saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kırıma uğradı.
Helikopter ile en son temas edilen bölgeye arama-kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler 2 pilotun şehit olduğunu belirledi. Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Kazada 2 pilotun şehit olduğunu, 1 teknisyenin de yaralandığını belirten Yerlikaya, baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.
En son dün saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.
Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."
Helikopterin düşüş nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
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