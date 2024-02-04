SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu | Polis helikopteri düştü: 2 şehit

Son dakika haberi! Kaza dün gece saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kırıma uğradı.

Helikopter ile en son temas edilen bölgeye arama-kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler 2 pilotun şehit olduğunu belirledi. Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.