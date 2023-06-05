SON DAKİKA HABERİ: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu. Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Son dakika haberi! Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 0,04 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 39,59'a geriledi.

ENFLASYONDA DOĞALGAZ AYARLAMASI

TÜİK geçen hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesinin ardından, Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını, bu sayede genel endeks üzerinde 'aşağı yönlü kuvvetli bir etki' beklendiğini bildirmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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