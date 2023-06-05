5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? (2023 memur ve emekli maaşı zam oranı)

Enflasyon verileri memur ve emeklileri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. "Enflasyon farkına göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her ay açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu.



5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.