Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı

Son dakika haberi!
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken daha önce 165 aday açıklayan MHP, 55 adayını daha duyurdu.
Partinin 55. kuruluş yılı nedeniyle açıklanan 55 isimden 53'ü ilçe adayı, 2'si ise il adayı oldu.
MHP'nin Kilis adayı Hasan Kara olurken Uşak adayı ise Sezer Ateş oldu.
DENİZLİ/ SERİNHİSAR
CEMAL KOBAŞ
HATAY/ DÖRTYOL
ÖMER OĞUZ UÇAR
HATAY/ERZİN
ERHAN AKI
AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR
HÜSEYİN ONUR TURAN
AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR
NECATİ GÜNSEL
AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT
MUHİTTİN ÖZAŞKIN
BOLU/ DÖRTDİVAN
KADİR ALTUNDAĞ
BOLU/ GEREDE
MUSTAFA ÇİÇEK
BOLU/ GÖYNÜK
METİN ÖLMEZ
BOLU/ KIBRISÇIK
ERSİN OKTAY OLKAN
BOLU/ MENGEN
GÜLTEKİN UYSAL
BOLU/ MUDURNU
NECDET TÜRKER
BOLU/ SEBEN
MURAT ÖZKAN
BOLU/ YENİÇAĞA
ERSİN BAŞ
BURDUR/ AĞLASUN
HASAN DÜDEN
BURDUR/ ALTINYAYLA
SELEN KINALI
BURDUR/ BUCAK
YUSUF ERDOĞDU
BURDUR/ ÇAVDIR
SÜLEYMAN KAYACAN
BURDUR/ ÇELTİKÇİ
RAMAZAN EZİN
BURDUR/ GÖLHİSAR
RAMAZAN CANURAL
BURDUR/ KEMER
MEHMET ALTINKAYNAK
BURDUR/ TEFENNİ
ÜMİT ALAGÖZ
BURDUR/ YEŞİLOVA
YUSUF YILDIRIM
ÇANKIRI/ ILGAZ
AYŞENUR BULAMAÇCI
ELAZIĞ/ AĞIN
ALİ USLU
ELAZIĞ/ KEBAN
YÜCEL DOĞAN
ELAZIĞ/ SİVRİCE
TURGAY GÜNDOĞAN
KARAMAN/ AYRANCI
YÜKSEL BÜYÜKKARCI
KARAMAN/ BAŞYAYLA
GÜRANİ BULUT
KARAMAN/ ERMENEK
SOYDAN EVCİ
KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR
NURULLAH NECAT GÜVEN
KARAMAN/ SARIVELİLER
MEHMET İLGÜN
KARS/ AKYAKA
HALİL KEREM AYDIN
KARS/ ARPAÇAY
ERDAL MERT
KARS/ DİGOR
YENER KAYA
KARS/ KAĞIZMAN
EMRULLAH KOMAN
KARS/ SARIKAMIŞ
SERDAR KILIÇ
KARS/ SELİM
ALİ ELMA
KARS/ SUSUZ
ORHAN ŞARKİR
KASTAMONU/ ABANA
HASAN ÖZLÜ
KASTAMONU/ AĞLI
ŞAHİN ÇOLAK
KASTAMONU/ KÜRE
MUSTAFA CANBAZ
KASTAMONU/ PINARBAŞI
LÜTFÜ İPEK
KIRŞEHİR/ AKÇAKENT
MUSA ŞAHİN
KIRŞEHİR/ AKPINAR
ERDAL URCAN
KIRŞEHİR/ BOZTEPE
MUSA CEYLAN
KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI
AHMET HİKMET ERDOĞAN
KIRŞEHİR/ MUCUR
FATİH YILDIRIM
KÜTAHYA/ ALTINTAŞ
HİKMET TUNÇ
KÜTAHYA/ ASLANAPA
GÖKHAN GÜREL
KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR
HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
KÜTAHYA/ DOMANİÇ
SAHVET ERTÜRK
KÜTAHYA/ DUMLUPINAR
YAVUZ KARAAYVAZ
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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