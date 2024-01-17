Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), parti 2024 Yerel Seçimleri için 2'si il, 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken daha önce 165 aday açıklayan MHP, 55 adayını daha duyurdu.

Partinin 55. kuruluş yılı nedeniyle açıklanan 55 isimden 53'ü ilçe adayı, 2'si ise il adayı oldu.

MHP'nin Kilis adayı Hasan Kara olurken Uşak adayı ise Sezer Ateş oldu.


DENİZLİ/ SERİNHİSAR
CEMAL KOBAŞ

HATAY/ DÖRTYOL
ÖMER OĞUZ UÇAR

HATAY/ERZİN
ERHAN AKI

AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR
HÜSEYİN ONUR TURAN

AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR
NECATİ GÜNSEL

AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT
MUHİTTİN ÖZAŞKIN

BOLU/ DÖRTDİVAN
KADİR ALTUNDAĞ

BOLU/ GEREDE
MUSTAFA ÇİÇEK

BOLU/ GÖYNÜK
METİN ÖLMEZ

BOLU/ KIBRISÇIK
ERSİN OKTAY OLKAN

BOLU/ MENGEN
GÜLTEKİN UYSAL

BOLU/ MUDURNU
NECDET TÜRKER

BOLU/ SEBEN
MURAT ÖZKAN

BOLU/ YENİÇAĞA
ERSİN BAŞ

BURDUR/ AĞLASUN
HASAN DÜDEN

BURDUR/ ALTINYAYLA
SELEN KINALI

BURDUR/ BUCAK
YUSUF ERDOĞDU

BURDUR/ ÇAVDIR
SÜLEYMAN KAYACAN

BURDUR/ ÇELTİKÇİ
RAMAZAN EZİN

BURDUR/ GÖLHİSAR
RAMAZAN CANURAL

BURDUR/ KEMER
MEHMET ALTINKAYNAK

BURDUR/ TEFENNİ
ÜMİT ALAGÖZ

BURDUR/ YEŞİLOVA
YUSUF YILDIRIM

ÇANKIRI/ ILGAZ
AYŞENUR BULAMAÇCI

ELAZIĞ/ AĞIN
ALİ USLU

ELAZIĞ/ KEBAN
YÜCEL DOĞAN

ELAZIĞ/ SİVRİCE
TURGAY GÜNDOĞAN

KARAMAN/ AYRANCI
YÜKSEL BÜYÜKKARCI

KARAMAN/ BAŞYAYLA
GÜRANİ BULUT

KARAMAN/ ERMENEK
SOYDAN EVCİ

KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR
NURULLAH NECAT GÜVEN

KARAMAN/ SARIVELİLER
MEHMET İLGÜN

KARS/ AKYAKA
HALİL KEREM AYDIN

KARS/ ARPAÇAY
ERDAL MERT

KARS/ DİGOR
YENER KAYA

KARS/ KAĞIZMAN
EMRULLAH KOMAN

KARS/ SARIKAMIŞ
SERDAR KILIÇ

KARS/ SELİM
ALİ ELMA

KARS/ SUSUZ
ORHAN ŞARKİR

KASTAMONU/ ABANA
HASAN ÖZLÜ

KASTAMONU/ AĞLI
ŞAHİN ÇOLAK

KASTAMONU/ KÜRE
MUSTAFA CANBAZ

KASTAMONU/ PINARBAŞI
LÜTFÜ İPEK

KIRŞEHİR/ AKÇAKENT
MUSA ŞAHİN

KIRŞEHİR/ AKPINAR
ERDAL URCAN

KIRŞEHİR/ BOZTEPE
MUSA CEYLAN

KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI
AHMET HİKMET ERDOĞAN

KIRŞEHİR/ MUCUR
FATİH YILDIRIM

KÜTAHYA/ ALTINTAŞ
HİKMET TUNÇ


KÜTAHYA/ ASLANAPA
GÖKHAN GÜREL

KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR
HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

KÜTAHYA/ DOMANİÇ
SAHVET ERTÜRK

KÜTAHYA/ DUMLUPINAR
YAVUZ KARAAYVAZ

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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