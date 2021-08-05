SON DAKİKA HABERİ: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum (Bakanlardan açıklama)

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk.

Yangını söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz.



Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti.

Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz.

(Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar.

Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok.

Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir.

Uçak ve helikopter için bazı ülkelerden teklifler var. ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz.

Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın ve 40 itfaiye aracın, 150 personelin yola çıkacağını söylemiştik. Uçak Dalaman'a indi. İtfaiye aracı ve personel de yolda.

1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. İhtiyaçları belirlemede tüm bakanlıklar kordineli bir şekilde çalışıyoruz.

Afetten etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayacağız.