SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın 'ele geçirilemez' dediği sözde karargah ele geçirildi

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan'da bulunan ve terör örgütünce "ele geçirilmesi imkansız" diye tanımlanan mağaranın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 12 PKK/KCK terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 16:16 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 16:20

SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın 'ele geçirilemez' dediği sözde karargah ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi."

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