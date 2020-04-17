SON DAKİKA HABERİ:Profesör Doktor Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran ilaç açıklaması

SON DAKİKA HABERİ:Profesör Doktor Ercüment Ovalı'dan Corona virüs tedavisinde kullanılacak ilaç ile ilgili açıklama yaptı.

17.04.2020 - 00:56

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Son dakika haberi! Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Profesör Doktor Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından, "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkur ederim" açıklamasında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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