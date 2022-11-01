SON DAKİKA HABERİ: RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

SON DAKİKA HABERİ: RTÜK üyeliğine, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Mete Hacıarifoğlu seçildi.

SON DAKİKA HABERİ: RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

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Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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