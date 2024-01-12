SON DAKİKA HABERİ: Somali liderinin oğlu duruşmaya getirildi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Son dakika haberi! İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün ara celse için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.



Mohamud, duruşmada tercüman eşliğinde ifade verdi. Somali liderinin oğlu, eski savunmalarını tekrar etti.



Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.



Duruşma sonrasında sanık Mohamud’un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?



Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede kazadan 6 gün sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.



Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.



Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.



Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Göçer'in eşi, soruşturma esnasında şikayetini geri çekme kararı almıştı.