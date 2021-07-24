SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de 2 asker şehit, 2 asker yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. MSB, saldırı sonrası bölgedeki terör hedeflerinin derhal ateş altına alındığını ve terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarının sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 23:36 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 00:37

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de 2 asker şehit, 2 asker yaralı

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

"TERÖR HEDEFLERİ DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI"

MSB'den yapılan açıklamada, "Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

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