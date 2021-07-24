SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

"TERÖR HEDEFLERİ DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI"



MSB'den yapılan açıklamada, "Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.