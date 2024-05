SON DAKİKA HABERİ: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

“İŞGALCİ İSRAİL YÖNETİMİ YÜZLERCE MASUMUN KANINA GİRDİ”



İsrail’in insanlık dışı saldırılarının tüm Filistin’i yaşanmaz bir yer haline getirdiği belirtilen ortak bildiride, “İşgalci İsrail yönetimi, Gazzeli kardeşlerimizin güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girmiştir.” denildi. Bildiride, Netanyahu yönetiminin uluslararası antlaşma ve hukuk kurallarını hiçe saydığı belirtildi.



“Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir.” ifadelerine yer verilen bildiride “Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur.” denildi.



“KATLİAMLARI BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ”



Bildiride “Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost'u lanetlemekteyse, bugün de siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini tel'in etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir.” ifadelerine yer verildi.



Refah’ta yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağı belirtilen bildiride, katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edileceği ifade edildi.



“İSRAİL YÖNETİMİ TAMAMEN YALNIZLAŞTIRILMALIDIR”



Bildiride, “TBMM olarak, İsrail'i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine sesleniyoruz. Uluslararası toplum ve devletler, Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etme li ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalıdır. Esas gaye, Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir.” denildi.



BMGK’YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI



Ortak bildiride Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısında da bulunuldu, “Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.