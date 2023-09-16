SON DAKİKA HABERİ: TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Libya'ya ulaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sel felaketinden etkilenen Libya'ya destek için İzmir'den yola çıkan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığını duyurdu.



Gemilerde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunduğunun ifade edildiği açıklamada "Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı." denildi.

TCG OSMANGAZİ GEMİSİ DE İZMİR'DEN HAREKET EDECEK



Öte yandan 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemelerin de bölgeye gönderildiği belirtilirken açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün TCG OSMANGAZİ gemimiz de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere İzmir’den hareket edecek.



Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."