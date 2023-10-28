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SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusu öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusu “Şibli Derik” kod adlı Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusu öldürüldü
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YGP’ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

MİT, son olarak terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusunu Suriye’de etkisiz hale getirdi.

“Şibli Derik” kod adlı Muhammed Azo, geçen yıl hedef alınmış ancak operasyondan yaralı kurtulmuştu.

Azo, operasyonun ardından terör örgütü tarafından yurt dışına gönderilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusu öldürüldü - 1

Azo’nun Derik’e döndüğünün öğrenilmesi üzerine bir kez daha harekete geçildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Azo, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ABD İLE ORTAK TATBİKATI YÖNETMİŞTİ

Azo, örgüt bünyesinde sorumlu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022’de Derik’te ABD güçleri ile 250 PYD/YPG mensubunun ortak tatbikatında koordinasyon sorumlusu görev almıştı.

FÜZELİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN

“Şibli Derik” kod adlı Azo, Şırnak’ta 2 Şubat 2022’de düzenlenen terör saldırısının failleri arasında yer alıyordu. Yakacık Karakolu’na yönelik düzenlenen terör saldırısında, terhisine 20 gün kalan er Tarık Tarcan şehit edilmişti.

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