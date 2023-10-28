SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde tugay sorumlusu öldürüldü

Azo’nun Derik’e döndüğünün öğrenilmesi üzerine bir kez daha harekete geçildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Azo, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.



ABD İLE ORTAK TATBİKATI YÖNETMİŞTİ



Azo, örgüt bünyesinde sorumlu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022’de Derik’te ABD güçleri ile 250 PYD/YPG mensubunun ortak tatbikatında koordinasyon sorumlusu görev almıştı.

FÜZELİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN

“Şibli Derik” kod adlı Azo, Şırnak’ta 2 Şubat 2022’de düzenlenen terör saldırısının failleri arasında yer alıyordu. Yakacık Karakolu’na yönelik düzenlenen terör saldırısında, terhisine 20 gün kalan er Tarık Tarcan şehit edilmişti.