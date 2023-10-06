SON DAKİKA HABERİ: Terör saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma: 23 gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Terör saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma: 23 gözaltı kararı
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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik PKK/KCK'lı 2 terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 14 ilde 23 şüpheli tespit edilerek, gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca  soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." denildi.

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