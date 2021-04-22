SON DAKİKA HABERİ: Thodex'ten 2 milyar dolarlık vurgun iddiasına ilk açıklama

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Türkiye, büyüklüğü Çiftlik Bank'ı da geride bırakan bir internet dolandırıcılığı iddiasıyla karşı karşıya.



Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.



Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.



Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtığı yönünde.



ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatırken Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama geldi.

Faruk Fatih Özer, "Yatırımcılarla görüşmeye gittim" dedi.

Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

'''KAYBOLDUĞUM İDDİALARI ASILSIZ''



"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" diye konuştu

''HİÇBİR KULLANICI MAĞDUR OLMAYACAK''



Özer'in açıklamasında, "ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" ifadesi yer aldı.



2 milyar dolar iddiasını da yalanlayan Faruk Fatih Özer, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" dedi.



Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti:



"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"

