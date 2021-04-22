Thodex'te 2 milyar dolarlık vurgun iddiası (Soruşturma başlatıldı)

Türkiye, büyüklüğü Çiftlik Bank'ı da geride bırakan bir internet dolandırıcılığı ididasıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.



Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtığı yönünde.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

İncelemelerde bulunmak üzere Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan DHA, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de yurtdışına çıkarken çekilmiş olduğu belirtilen fotoğrafını servis etti. Daha önceden Tayland'a kaçtığı iddia edilen Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı belirtiliyor.

REKOR SONRASI KAPANDI

Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapattı. Günlük 1.3 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşmasının ardından işlemlere tamamen kapanan Thodex'in sitesinde de sorunun devam ettiğine yönelik duyuru dışında bir şey yer almıyor.

2 MİLYON DOGECOIN KAMPANYASI!



Şirketin geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladıktan sonra yatırımcı sayısını artırdığı belirtiliyor. Daha önceden çekilişle lüks araç dağıtan platforma son kampanyanın ardından diğer borsalardan çok sayıda yatırımcının geldiği ifade ediliyor.

MERKEZ BANKASI EL ATMIŞTI

Öte yandan idddiaların Merkez Bankası'nın kripto varlık düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.